"Роза Хутор" все же проведет пятый фестиваль BoogelWoogel

Кубанский горнолыжный курорт "Роза Хутор" анонсировал уже ставший традиционным карнавал BoogelWoogel, который пройдет в очном формате 10 апреля.

"В программе карнавала – катания на лыжах в купальниках, и это еще не все: 8 апреля состоится спуск "курса доллара" в арт-медицинских масках. 9 апреля, помимо карнавального, пройдет пижамный спуск, а 10 апреля к ним добавится еще свадебный. В этом году мы впервые проводим уникальный ночной арт-спуск. Это будет эффектное шоу-светопредставление: опытные райдеры и уверенные любители в светящихся костюмах спустятся с горы!" - рассказал организатор BoogelWoogel Никита Гирин, передает портал Юга.ру.

Ритм карнавалу задаст горнолыжный оркестр, а его хедлайнерами в этом сезоне станут The Hatters и Шура.

Планируются и самые зрелищные состязания: прыжки на лыжах и сноубордах в карнавальных костюмах в бассейн, кубок горнолыжных конструкторов и конкурс сноубордической красоты "Мисс BoogelWoogel".

"Мы выдержали положенную социальную дистанцию в два года и наконец возвращаемся на любимый курорт. Время зря не прошло - мы придумали новые и, не побоюсь этого слова, невероятные развлечения", - добавил Гирин.

Регистрация на высокогорный карнавал уже началась на сайте.

Напомним, карнавал проводится на курорте "Роза Хутор" с 2016 года. Каждый год более тысячи райдеров участвуют в спуске в купальниках, претендуя на рекорд Гиннесса.