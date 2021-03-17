Буйнакский перевал в Дагестане расчистят к 21 марта
Работы по расчистке участка дороги на Буйнакском перевале в Дагестане, где в ночь на 16 марта сошел оползень, будут продолжаться до 21 марта, сообщает пресс-служба Минтранса Дагестана.
"Расчистка последствий оползня на 4-м км автодороги Махачкала-Буйнакск-Гуниб затянется на несколько дней в связи с большим объемом оползневых масс", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 марта на 4-м километре дороги сошел оползень, движение на участке с 3-го по 12-й километр трассы, передает ТАСС.
Действует альтернативный маршрут: автодорога в объезд Махачкалы через поселок Талги.
Вестник Кавказа
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