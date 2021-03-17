Названа дата начала вакцинации пожилых людей в Казахстане

Старт кампании по вакцинации казахстанцев старше 65 лет запланирован на апрель, сообщил главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов.

Он пояснил, что перечень подлежащих групп для вакцинации будет расширяться постепенно, по мере поступления вакцины в регионы.

"На первом этапе, когда мы прививали медиков и педагогов, было привито довольно большое количество лиц старше 70 лет", - сказал он, добавив, что также было привито довольно большое количество лиц старше 60 лет.

Киясов подчеркнул, что все на данный момент чувствуют себя хорошо. "И мы, видя на этом фоне, что вакцинация переносится ими довольно приемлемо, надеемся, что в апреле по мере поступления вакцины начнется расширение подлежащих групп для вакцинации", - цитирует Sputnik Казахстан.