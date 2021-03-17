Донским городам добавят креатива

Торгово-промышленная палата (ТПП) Ростовской области провела заседание, главной темой которого стала креативность городов, - сообщили в палате.

Основными элементами новой технологии могут стать мероприятия по аспектам креативной деятельности предпринимателей и развитие Ростовской концепции экосистемы развития креативных индустрий, а горожан привлекут событийные и фестивальные проекты по развитию туристической привлекательности и имиджа Ростова-на-Дону, - передает "АиФ-Ростов".

Пока креативная индустрия в Ростове-на-Дону выражается в создании креативных кластеров на базе объектов недвижимости, - рассказала директор департамента экономики Ростова Полина Коростиева.

Хотя творческие индустрии в России еще не стали популярными, однако на их долю приходится 5% ВВП государства, большое внимание в регионе будет уделено развитию общественных городских пространств с акцентом на систему коммуникаций, - поведала глава комитета ТПП Ростовской области Оксана Коростиева.

В области есть хорошие специалисты, которые внесут свой вклад в формирование экосистемы и развитие интеллектуального бизнеса, - добавил вице-президент ТПП Ростовской области Сергей Шнейдер.