Оползень угрожает пяти домам в Махачкале

Оползень сошел со склона горы в Махачкале. Под угрозой находятся пять жилых домов, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану.

Уточняется, что ЧП произошло в микрорайоне Сепараторный по улице Газапроводной возле кладбища. "В результате выпавших обильных осадков в виде снега и их таяния на склоне горы произошел оползень", - сказали в ведомстве.

Уточняется, что в домах проживают 26 человек, в том числе 13 детей, передает ТАСС.