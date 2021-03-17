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Оползень угрожает пяти домам в Махачкале

Оползень угрожает пяти домам в Махачкале

Оползень сошел со склона горы в Махачкале. Под угрозой находятся пять жилых домов, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану.

Уточняется, что ЧП произошло в микрорайоне Сепараторный по улице Газапроводной возле кладбища. "В результате выпавших обильных осадков в виде снега и их таяния на склоне горы произошел оползень", - сказали в ведомстве.

Уточняется, что в домах проживают 26 человек, в том числе 13 детей, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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