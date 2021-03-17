Из аварийного жилья в Ставропольском крае переселили свыше 60 человек

С начала 2021 года в Ставропольском крае в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" переселили из аварийного жилья 63 человека. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

Счастливыми новоселами уже стали 26 жителей Невинномысска и 37 жителей Ессентуков.

В общей сложности в 2021 году в программу по переселению на Ставрополье попало 387 граждан из Пятигорска, Невинномысска, Ессентуков, Кировского городского округа.

"Расселение планируется осуществить до конца текущего года", - цитирует главу ведомства Валерия Савченко "Ставропольская правда".