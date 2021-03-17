Казахстанские медики получат первую партию местной вакцины к концу апреля

Казахстанские фармацевты наладят выпуск национальной антикоронавирусной вакцины QazCovid-In будет к концу апреля, - заявил заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения страны Нурлыбек Асылбеков.

"К концу апреля ожидается выпуск первой промышленной партии. …Мы знаем, что 1-2 фазы клинических исследований уже на завершении. Поэтому все идет планомерно", - рассказал Асылбеков, передает Sputnik Казахстан.

Первые объемы ее производства составят 50 тыс доз в сутки с дальнейшим ростом производства, также возможны трансферты технологии", - добавил замглавы комитета.