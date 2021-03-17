Неизвестные обстреляли тбилисский офис ЕНД

Сегодня днем неизвестные лица обстреляли тбилисский офис оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, - заявили в пресс-службе партии.

"В офис ЕНД стреляли из огнестрельного оружия. На баннере, на котором изображен глава партии Ника Мелия, есть следы нескольких пуль. Обстрел велся из белой Toyota Camry", - написала сотрудница пресс-службы партии Саломе Сигуа в своем аккаунте в Facebook, передает ТАСС.

Официальных заявлений пресс-службы МВД в связи с инцидентом пока не поступало.

Напомним, в Грузии продолжается политический кризис, вызванный тем, что грузинская оппозиция в ноябре прошлого года отказалась признавать результаты парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. Большая часть оппонентов власти до сих пор отказывается от работы в новом парламенте.