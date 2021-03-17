Байден: Путин заплатит за выборы в США

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "заплатит за вмешательство" в президентские выборы, состоявшиеся в США в ноябре 2020 года.

"Он заплатит", - сказал Байден в интервью телеканалу ABC.

Глава Белого дома также отметил, что во время разговора с Владимиром Путиным в январе 2021 года он предупреждал российского лидера о возможном ответе, передает РИА Новости.

Напомним, накануне аппарат директора национальной разведки США распространил доклад, в котором обвинил Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать нынешнего президента страны Джо Байдена, подорвать общественное доверие к процессу выборов и обострить социально-политическую в США. В документе также утверждается, что эти операции провела "группа российских правительственных организаций".