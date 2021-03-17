Украина распродает тюрьмы
Украина намерена продать 22-25 тюрем до конца марта, торги начнутся с Одессы и Львова. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюська, на аукционе будет представлено два лота.
Он уточнил, что время, за которое будут проданы тюрьмы, зависит от нормативного регулирования.
Полученные с продаж средства будут направлены в бюджет страны (30%), оставшиеся 70% поступят на баланс ведомства.
Малюська добавил, что также в стране будут продаваться СИЗО, передает ТАСС.
Вестник Кавказа
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