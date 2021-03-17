Украинский лоукостер SkyUp соединит Киев и Алматы

Бюджетная украинская авиакомпания SkyUp начинает регулярные еженедельные пассажирские авиаперелеты по маршруту Киев - Алматы, - говорится в официальном аккаунте авиаперевозчика в Instagram.

"Делать ПЦР-тест казахстанцам для визита на Украину не требуется, однако обязательно наличие страхового полиса. Его нужно оформить на весь срок пребывания в стране: цена страховки - 3,30 евро за три дня пребывания + 0,80 евро за каждый последующий день", - уточнили в авиакомпании, передает Sputnik Казахстан.

Рейс Киев – Алматы – Киев будет осуществляться по субботам с 19 марта, - добавили в авиакомпании.