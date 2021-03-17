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В Павлодаре "заминировали" многоэтажку

В Павлодаре &quot;заминировали&quot; многоэтажку

Правоохранителям Павлодара поступил сигнал о том, что в одном из пятиэтажных домов города была заложена бомба.

По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, неизвестный мужчина позвонил в полицию на телефон 102 и сообщил о заложенном взрывном устройстве в доме №65 по улице Торайгырова.

Сотрудники служб экстренного реагирования эвакуировали жильцов, также посетителей примыкающего к дому кафе попросили покинуть помещение.

  "Никто не пострадал. При осмотре дома саперами взрывное устройство не обнаружено", - цитирует сообщение правоохранителей Sputnik Казахстан.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма ведется досудебное расследование.

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Вестник Кавказа

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