В Павлодаре "заминировали" многоэтажку

Правоохранителям Павлодара поступил сигнал о том, что в одном из пятиэтажных домов города была заложена бомба.

По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, неизвестный мужчина позвонил в полицию на телефон 102 и сообщил о заложенном взрывном устройстве в доме №65 по улице Торайгырова.

Сотрудники служб экстренного реагирования эвакуировали жильцов, также посетителей примыкающего к дому кафе попросили покинуть помещение.

"Никто не пострадал. При осмотре дома саперами взрывное устройство не обнаружено", - цитирует сообщение правоохранителей Sputnik Казахстан.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма ведется досудебное расследование.