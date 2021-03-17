Япония собирается на следующей неделе отменить режим ЧС

Правительство Японии намерено 21 марта отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса Covid-19 в Токио и соседних префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Такое заявление сделал сегодня премьер-министр страны Есихидэ Суга.

Таким образом, ограничительные меры прекратят свое действие на всей территории Японии. "Мы провели правительственное заседание и намерены завтра предложить экспертному комитету обсудить отмену режима ЧС в Токио и трех соседних префектурах 21 марта", - цитирует премьера ТАСС.

По его словам, окончательно решение об отмене будет утверждено 18 марта на заседании правительственного штаба по мерам против распространения инфекции. Суга также подчеркнул, что ситуация с нагрузкой на медицинскую систему и наличием свободных мест в больницах значительно улучшилась за время действия ограничений.

Напомним, режим ЧС в ряде регионов Японии был введен 7 января. На сегодняшний день в стране выявлено 449 862 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 428 627 человек, умерли - 8718.



Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 120 млн, из них более 2,6 млн человек скончались.