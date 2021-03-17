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Моряки ЧФ России наблюдают за очередным кораблем НАТО

Моряки ЧФ России наблюдают за очередным кораблем НАТО

В Черное море вошел очередной корабль НАТО - испанский эсминец Méndez Núñez, - сообщили в Национальном центре управления обороной, за его передвижениями следят российские военные.

На минувшей неделе в черноморскую акваторию заходил другой испанский фрегат — "Кристобаль Колон", - передает РИА Новости.

Россия неоднократно заявляла, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности в регионе, однако эти заявления игнорируются НАТО, чьи корабли периодически курсируют в черноморской акватории.

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Вестник Кавказа

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