Моряки ЧФ России наблюдают за очередным кораблем НАТО

В Черное море вошел очередной корабль НАТО - испанский эсминец Méndez Núñez, - сообщили в Национальном центре управления обороной, за его передвижениями следят российские военные.

На минувшей неделе в черноморскую акваторию заходил другой испанский фрегат — "Кристобаль Колон", - передает РИА Новости.

Россия неоднократно заявляла, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности в регионе, однако эти заявления игнорируются НАТО, чьи корабли периодически курсируют в черноморской акватории.