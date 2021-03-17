Сирия воюет 10 лет. Что изменилось

Война в Сирии идет уже десять лет. В начавшееся весной 2011 года гражданское противостояние вскоре оказались вовлечены региональные и мировые игроки. И сегодня, похоже, Россия открывает двери для сотрудничества с новой администрацией США по сирийскому вопросу. ”Международному сообществу необходимо срочно отказаться от политически мотивированных устремлений и объединить усилия, чтобы помочь сирийцам восстановить свою страну, серьезно пострадавшую от войны, - сообщили Newsweek в посольстве России в Вашингтоне. - Возможность для сотрудничества между Россией и США по Сирии есть”.

Но сперва потребуется преодолеть соперничество, которое восходит к холодной войне и по-прежнему сильно в виду противоположных интересов и взаимных обвинений в противоправных действиях как дома, так и по всему миру. Вашингтон и Москва ранее нашли точки соприкосновения в Сирии в рамках многонациональной борьбы против боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ). Обе страны вели отдельные кампании против террористической организации, однако для продвижения совместных усилий сегодня необходимо определение дополнительных областей взаимопонимания.

Москва выделяет три таких сферы. ”Мы приветствуем сотрудничество с Вашингтоном в предоставлении гуманитарной помощи нуждающимся, борьбе с терроризмом и продвижении политического процесса с общей целью достижения мира”, - заявили в посольстве России.

Должен произойти пересмотр подходов, которых придерживались предшественники Байдена, стремившиеся использовать экономическое и военное давление США на сирийское правительство и его давнего лидера президента Башара Асада в ответ на обвинения в военных преступлениях.

Москва считает, что карательные меры лишь усугубляют повседневные бедствия сирийцев и подрывают суверенитет страны, страдающей от конфликта, финансового кризиса и COVID-19. ”Мы искренне надеемся, что новая администрация попытается переосмыслить предыдущие стратегии в отношении Сирии, - заявили в посольстве. - Важно прекратить жестокую кампанию санкций против сирийского народа и положить конец незаконному военному присутствию в Арабской Республике”.

Newsweek после начала сирийского конфликта появились десятки слабо связанных друг с другом повстанческих группировок, некоторые из которых поддерживались США и их региональными партнерами, а некоторые придерживались идеологий джихада. Когда террористы ИГИЛ захватили половину Сирии и треть соседнего Ирака, вмешалась другая ближневосточная держава - Иран. Тегеран усилил поддержку своего давнего союзника, Дамаска, в 2014 году отчасти за счет мобилизации ополченцев из Ливана и Пакистана. Иран также поддержал военизированные формирования, борющиеся против ИГИЛ в Ираке.

В том же году США создали военную коалицию против ИГИЛ в обеих странах, а в 2015 году объединились с новой негосударственной фракцией в Сирии, Сирийскими демократическими силами, группой, состоящей в основном из курдских боевиков. Одновременно Россия начала военную поддержку правительства САР.

Сегодня Сирия разделена между соперничающими группировками. Правительство контролирует более двух третей территории страны, а оппозиция управляют большей частью северо-востока.

Сейчас Дамаск и Москва призывают президента США применить новый подход к конфликту, отличающийся от стратегий его предшественников. Сирия попросила Байдена отказаться от политики, "направленной на дестабилизацию безопасности и стабильности в стране посредством актов агрессии, оккупации, использования терроризма, спонсирования марионеточных ополченцев-сепаратистов на северо-востоке Сирии, разграбления культурных ценностей, нефти и газа, а также навязывания односторонних принудительных мер, которые имеют катастрофические последствия для повседневной жизни миллионов сирийцев”.

Россия вместе с Ираном и Турцией вязла на себя инициативу в стремлении положить конец сирийскому конфликту за счет международного диалога и посредничества. Все три государства зарекомендовали себя в качестве гарантов непростого сирийского мирного процесса, проходящего под эгидой единогласно принятой резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, призывающей к прекращению огня, переговорам и политическому урегулированию.

Представитель Госдепартамента заявил Newsweek в прошлом месяце, что США ”привержены политическому урегулированию в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и стремятся положить конец конфликту в Сирии, в тесном партнерстве с нашими союзниками, партнерами и ООН”.

Но урегулирование, по мнению Вашингтона, также означает наказание для Башара Асада и его правительства в связи с их предполагаемыми преступлениями. Представитель США заявил, что администрация ”будет использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая экономическое давление, для проведения значимых реформ, при этом режим Асада должен ответить за свои действия”.

Лига арабских государств, состоящая из 22 членов, которая приостановила участие Сирии в конце 2011 года, сегодня близка к восстановлению присутствия Дамаска за столом переговоров. Высокопоставленный дипломат Саудовской Аравии высказался за возвращение Сирии на фоне опасений по поводу усиления влияния неарабских государств, таких как Иран и Турция. Заявление прозвучало во время визита в регион министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Лавров также побывал в Объединенных Арабских Эмиратах, министр иностранных дел которых всего днем ранее присоединился к призыву ослабить международное давление на сирийское правительство.

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что ”хрупкое затишье” в САР позволяет международному сообществу предпринять новые дипломатические усилия. По его словам, новый формат ”так или иначе должен будет включать Соединенные Штаты, Россию, Иран, Турцию, арабские государства и Европейский Союз”, а также всех постоянных членов Совета Безопасности, в частности, Китай, Францию, Германию и Великобританию.

”Для администрации Байдена все только начинается. Нам нужно провести серьезные консультации с Вашингтоном, а затем и с другими собеседниками, о которых я только что упомянул, - сказал Педерсен. – Есть необходимость всем участникам сесть вместе и разработать сирийскую политику, основанную на понимании того, что ни один из них не может диктовать исход сирийского конфликта”.

Сирийский источник, с которым Newsweek побеседовал на условиях анонимности, выразил мнение, что ”Россия делает тяжелую работу, проводя переговоры с ведущими арабскими государствами, Турцией и Ираном. Также решение должно быть найдено для преодоления проблем между Ираном и США, которые продолжают враждовать по поводу одностороннего выхода Вашингтона из ядерной сделки в 2018 году".