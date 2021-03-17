Российскую вакцину "Спутник V" закупит еще одна европейская страна

Минувшей ночью правительство Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, одна из частей страны) приняло решение о закупке вакцины от коронавируса российского производства, - сообщил кабмин ФБиГ.

"Правительство поручило Управлению общественного здоровья ФБиГ на основании имеющейся информации о ценах, сроках доставки, предложенных объемах и гарантиях безотлагательно заключить договор на поставку вакцин "Спутник V" с компанией Medimpex из Сараево", - сообщил кабмин, передает РИА Новости.

Также Управление общественного здоровья ФБиГ до 18 марта приостанавливает вакцинацию граждан британско-шведским препаратом AstraZeneca, пока заключение по вакцине не даст Агентство по лекарственным средствам ЕС (ЕМА).

В Республике Сербской Боснии и Герцеговины уже используется российская вакцина "Спутник V", - говорится в сообщении.