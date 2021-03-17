Лавров сообщил о последствиях перенесенного коронавируса

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что у него максимальное количество антител против коронавируса.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил в ходе встречи в Москве с израильским коллегой Габи Ашкенази, который сказал, что все члены делегации привились против коронавируса нового типа.

"Я уже переболел коронавирусом. У меня максимальное количество антител", - сказал министр иностранных дел России.

Ранее сообщалось, что на территории России выявили 8 998 новых случаев заболевания, минимум с 1 октября.