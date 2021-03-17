Жителям двух районов Махачкалы сегодня дадут воду

Коммунальщики Махачкалы сегодня устранят аварию на Миатлинском водоводе, оставившую без воды жителей Кировского и Советского районов столицы, - заверили представители ГУП "Чистая вода".

Водоснабжение частично восстановлено, часть потребителей будет запитана водой в течение дня, - написал в своем аккаунте в Instagram мэр Махачкалы Салман Дадаев.

Пока остается нерешенным вопрос водоснабжения Ленинского района: селевые потоки из растаявшего снега загрязнили канал Октябрьской революции, с которого частично подпитывается Хушетское водохранилище, городские власти проводят мероприятия по обеззараживанию воды.

"Специалисты называют разные сроки: при благоприятном исходе воду могут подать сегодня ночью, при неблагоприятном это займет дополнительное время", - пояснил градоначальник, передает "АиФ-Дагестан".

Пока вода на объекты социальной инфраструктуры и в жилые дома осуществляется водовозами, также жителям города раздается бутилированная вода.