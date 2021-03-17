Григорий Карасин возглавил Комитет Совета Федерации по международным делам

Члены комитета Совета Федерации по международным делам сегодня на внеочередном заседании единогласно проголосовали за избрание председателем комитета бывшего статс-секретаря и заместителя министра иностранных дел Григория Карасина, который возглавит его вместо Константина Косачева, занявшего пост вице-спикера палаты.

"Карасин единогласно избран председателем всеми членами комитета", - сообщил член комитета Вадим Деньгин, передает ТАСС.

Теперь это решение на пленарном заседании должен утвердить Совет Федерации, вопрос уже включен в повестку дня.

Ранее Совфед принял решение назначить Косачева вице-спикером вместо Ильяса Умаханова, который занял пост специального представителя СФ по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая пройдет в России 21 мая 2022 года.

Также сенаторы приняли решение перевести Карасина по его заявлению из комитета по науке, образованию и культуре в комитет по международным делам.

Напомним, Косачев возглавлял комитет Совета Федерации по международным делам более шести лет - с декабря 2014 года. Карасин ранее занимал должность первого зампреда комитета по науке, образованию и культуре.