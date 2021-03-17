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Григорий Карасин возглавил Комитет Совета Федерации по международным делам

Григорий Карасин возглавил Комитет Совета Федерации по международным делам

Члены комитета Совета Федерации по международным делам сегодня на внеочередном заседании единогласно проголосовали за избрание председателем комитета бывшего статс-секретаря и заместителя министра иностранных дел Григория Карасина, который возглавит его вместо Константина Косачева, занявшего пост вице-спикера палаты.

"Карасин единогласно избран председателем всеми членами комитета", - сообщил член комитета Вадим Деньгин, передает ТАСС.

Теперь это решение на пленарном заседании должен утвердить Совет Федерации, вопрос уже включен в повестку дня.

Ранее Совфед принял решение назначить Косачева вице-спикером вместо Ильяса Умаханова, который занял пост специального представителя СФ по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая пройдет в России 21 мая 2022 года.

Также сенаторы приняли решение перевести Карасина по его заявлению из комитета по науке, образованию и культуре в комитет по международным делам.

Напомним, Косачев возглавлял комитет Совета Федерации по международным делам более шести лет - с декабря 2014 года. Карасин ранее занимал должность первого зампреда комитета по науке, образованию и культуре.

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