Прогноз Минэкономики: положительный рост экономики Казахстана начнется в мае

В мае-июне 2021 года ВВП Казахстана выйдет в положительную зону, сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев.

"Мы прогнозируем рост экономики на уровне 3% и выше (до конца 2021 года). По вопросу, связанному с тем, когда мы выйдем в положительную зону роста экономики: мы прогнозируем, что это наступит в мае, приблизительно в мае-июне мы должны выйти в положительную зону роста", - спрогнозировал министр, пишет Sputnik Казахстана.

Росту будут способствовать восстановление внутреннего спроса, более благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, сбалансированное торговое сальдо и меры господдержки.

Темп роста ВВП Казахстана в 2020 году составил минус 2,6%, годом ранее - плюс 4,5%.