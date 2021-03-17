ВОЗ озвучила план реформ грузинского здравоохранения

Здравоохранение Грузии ждет новая реформа – ее план в Минздраве страны представили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Разработан стратегический план, согласно которому Минздрав начинает реформу первичного здравоохранения. Это подразумевает переподготовку врачей и медсестер в этом секторе и приведение инфраструктуры в надлежащее состояние. Все это будет доступно для наших граждан с 1 июня", = заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, передает Грузия Online.

Цель проводимой реформы - повышение качества диагностики и лечения заболеваний, особенно хронических и инфекционных, здоровья детей и матерей, а также профилактических мероприятий и квалификации врачей. Документ затрагивает вопрос регулирования цен на медикаменты и расширение программы амбулаторных медикаментов для лечения хронических заболеваний, - сообщили в Минздраве страны.