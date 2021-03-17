Глава МИД Израиля обсудит в Москве "зеленые паспорта" для вакцинированных

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази сообщил, что в ходе своего визита в Москву обсудит с российской стороной взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса нового типа.

"Сейчас собираемся обсудить с нашими друзьями то, что мы называем зелеными паспортами - сертификаты вакцинации, - сказал он в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По его словам, стороны могут согласовать с министерствами здравоохранения обеих стран критерии признания вакцинации: "скажем, если вы вакцинированы и я вакцинирован, обе страны это признают". "Мы позволим вам приехать в нашу страну и свободно передвигаться, не соблюдая карантин", - отметил он, добавив, что сейчас важно определить, как будет работать взаимное признание сертификатов вакцинации.