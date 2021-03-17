МЭА ожидает восстановление нефтяного спроса на докризисном уровне минимум через два года

Глобальный спрос на нефть в 2021 году увеличится на 5,5 млн и достигнет 96,5 млн баррелей в сутки, говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти на период до 2026 года.

Такая оценка на 100 тыс баррелей выше февральской. Улучшение прогноза объясняется холодной погодой в северной части Азии, Европе и США. При этом более интенсивный экономический рост и вакцинация населения поддержат рост спроса на нефть во второй половине 2021 года.

МЭА подчеркивает, что мировой спрос на нефть по-прежнему испытывает на себе последствия пандемии коронавируса Covid-19. По данным агентства, в прошлом году нефтяной спрос оказался почти на 9 млн баррелей в сутки ниже уровня 2019 года. В отчете также подчеркивается, что в отсутствие более стремительных политических мер и изменений поведенческих моделей, долгосрочные драйверы роста продолжат увеличивать спрос. В агентстве полагают, что восстановление глобального спроса на нефть до докризисного уровня произойдет не ранее 2023 года.

Помимо этого, в МЭА указали на то, что глобальное потребление нефти к 2026 году может достичь 104,1 млн баррелей в сутки, что на 4,4 млн больше уровня 2019 года, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 120 млн, из них более 2,6 млн человек скончались.