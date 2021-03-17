Банда орудовала на Ставрополье

Шестерых жителей Ставропольского края заподозрили в бандитизме. По версии следствия они участвовали в кражах, грабежах, хищении оружия и убийствах, информирует следственное управление СК РФ по краю.

Установлено, что в 2017 году в каре была создана вооруженная группа для нападений на людей и организаций в регионе Кавказских Минеральных Вод. "За период существования банды ее участники совершили ряд иных преступлений, в том числе кражи и грабеж, хищения оружия и боеприпасов", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

Уточняется, что в прошлом году в целях так называемой зачистки собственных рядов обвиняемые убили одного из своих подельников в станице Лысогорской Георгиевского городского округа.

В настоящее время следователь СКР задержал пособника и двоих участников банды, они находятся под стражей. Еще двое были объявлены в федеральный розыск.