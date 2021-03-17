В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Из-за ливней с градом на Кубани объявлено штормовое предупреждение.

Неблагоприятные метеоявления ожидаются в среду 17 марта и в течение суток 18 марта. На Черноморском побережье прогнозируется ливень с грозой и градом, шквалистый ветер до 20 м/с. Возможен опасны подъем воды в реках аи водотоках южных притоков реки Кубань и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри.

Дожди будут идти на Кубани до конца недели.