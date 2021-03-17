ВОЗ: более 3 млн человек заразились коронавирусом за неделю

Заболеваемость коронавирусом на прошлой неделе выросла на 10% по сравнению с предшествующей неделей, следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня ВОЗ.

"Новых случаев заболевания становится все больше в мире. На прошлой неделе рост составил 10%, а число заразившихся превысило 3 млн", - сообщили в организации.

Пиковые значения - почти 5 млн в неделю - были зафиксированы в начале января, но во второй половине февраля заболеваемость пошла на спад и составляла до 2,5 млн случаев еженедельно. Эта тенденция была нарушена на неделе с 8 по 14 марта - инфицированы 3 033 213 человек.

Общее число заражений в мире с начала пандемии превышает 120 млн, умерли 2,6 млн человек.

Самый значительный рост заболеваемости на прошлой неделе был зафиксирован в Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе - по 19%, а также в Восточном Средиземноморье - 14%.