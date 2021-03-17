Перепись населения в Казахстане: обход граждан начнется с 15 октября

В этом году в Казахстане пройдет третья в истории перепись населения. Перепись стартует 1 сентября в онлайн-формате, а обход домов начнется с 15 октября.

"С 1 сентября до 15 октября откроется специальный сайт бюро национальной статистики sanaq.gov.kz, который позволит в онлайн-режиме ответить на все вопросы, которые в рамках переписи будут заданы. В последние две недели октября уже непосредственно интервьюеры будут обходить дома наших граждан. Тоже через планшеты будут заполнять в максимально удобной форме для граждан", - рассказал председатель агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, пишет Sputnik Казахстан.

Перепись будет завершена 30 октября, первые результаты обнародуют уже в конце 2021 года.