"Академик Черский" вернется к прокладке "Северного потока-2" в марте

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" присоединится к строительству газопровода "Северный поток-2" в Дании в конце марта, - сообщили в Датском энергетическом агентстве (DEA).

"Планируется, что укладка труб возобновится в конце марта и продлится в период до конца третьего квартала 2020 года", - сообщил регулятор, передает РИА Новости.

"Академик Черский" в марте должен приступить к прокладке первой ветки "Северного потока-2" (Line A), в то время как "Фортуна" сейчас строит вторую ветку газопровода (Line B), - пояснили в агентстве.