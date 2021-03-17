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"Академик Черский" вернется к прокладке "Северного потока-2" в марте

&quot;Академик Черский&quot; вернется к прокладке &quot;Северного потока-2&quot; в марте

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" присоединится к строительству газопровода "Северный поток-2" в Дании в конце марта, - сообщили в Датском энергетическом агентстве (DEA).

"Планируется, что укладка труб возобновится в конце марта и продлится в период до конца третьего квартала 2020 года", - сообщил регулятор, передает РИА Новости.

"Академик Черский" в марте должен приступить к прокладке первой ветки "Северного потока-2" (Line A), в то время как "Фортуна" сейчас строит вторую ветку газопровода (Line B), - пояснили в агентстве.

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