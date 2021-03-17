МИД РФ: главной проблемой является полный разрыв контактов по военной линии Россия - НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал главной проблемой оборванные связи России и НАТО по военной линии, пишет РИА Новости.

Во вторник был опубликован доклад генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года, в нем говорилось, что заседание Совета Россия-НАТО не состоялось по вине российской стороны. Представитель МИД напомнил, что договоренностей о встрече не было.

"Дело в том, что не было договоренностей относительно проведения таких Советов. Любой совет должен быть подготовлен, НАТО отказалось от всех подготовительных структур, то есть из чего состоял Совет – рабочая группа, подготовительный комитет и сам Совет на уровне послов. Все элементы кроме встречи послов были ими разрушены, они больше не функционируют", - констатировал Грушко.

"Главная проблема на сегодняшний день заключается в том, что полностью оборваны контакты по военной линии. Во многом это главное препятствие для политического диалога в Совете", - уверен замглавы МИД.