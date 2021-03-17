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В Крыму начались сбои в поставках вакцины от коронавируса

В Крыму начались сбои в поставках вакцины от коронавируса

Минздрав Крыма не может анонсировать поставки вакцины от коронавируса, так как информация меняется изо дня в день.

"Пока, к сожалению, мы на сегодняшний день не имеем четкого графика и предполагаемого количества в той или иной партии, которая в ближайшее время должна поступить на территорию республики. Эти цифры меняются каждый день", - рассказал глава регионального Минздрава Александр Остапенко на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса.

Он заранее принес извинения за возможный перенос записи желающих привиться и обещал, что о новых датах всех предупредят заранее.

Глава Крыма Сергей Аксенов признал, что "бывают сбои" поставок и призвал "не искать виноватых". Он попросил Минздрав не публиковать прогнозы поставок вакцины.

Каждую неделю по теме вакцинации в Крыму поступает 200-300 жалоб.

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Вестник Кавказа

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