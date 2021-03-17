Пешеходы Актюбинска отличились в нарушении ПДД

Сотрудники дорожной полиции Актюбинска с 12 по 18 марта проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

За пять дней по области полицейские выявили 1427 нарушений правил дорожного движения, в числе которых – управление автотранспортом в состоянии опьянения (25 случаев), превышение скорости (225 случая), выезд на встречную полосу (38 фактов нарушения) непредоставление преимущества в движении пешеходам (102 случая), а также ПДД были нарушены пешеходами 546 раз.

Ранее сообщалось, что на трассе в Алматинской области произошло смертельное ДТП.