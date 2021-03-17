К выходным в столичный регион вернутся ночные холода

К выходным в столичный регион вернутся ночные морозы и снегопады, - сообщила сегодня главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погода на выходные дни будет холодная, она будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Время от времени будет приниматься небольшой снежок, а температура воздуха в ночные часы будет в субботу порядка минус 3 - минус 5. Дневная ноль - плюс 2. В воскресенье предстоит еще более холодная ночь - около минус 10 градусов, а днем ноль - плюс 2", - рассказала Позднякова, передает РИА Новости.

Если в субботу днем будет без осадков, то в ночь на субботу и на воскресенье местами пройдет снег, снег будет идти и днем в воскресенье, - добавила синоптик.