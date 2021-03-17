Счетная палата: российская экономика в 2021-2023 годах будет расти в пределах 2-3%

В Счетной палате РФ дали прогноз по росту экономики в 2021-2023 годах.

"Счетная палата считает, что в 2021-2023 годах темпы роста российской экономики не превысят 3%, а в случае более медленного восстановления мировой экономики и введения дополнительных частичных карантинных ограничений в ряде стран останутся в диапазоне около 2%", - сообщается в годовом отчете Счетной палаты.

Существуют риски более существенного снижения доходов населения, это повлияет на динамику потребительского спроса. Стимулирование инвестиционного спроса и перезапуск инвестиционного цикла могут потребовать дополнительных усилий, отмечается в документе.

Согласно отчету СП, почти 69% госпрограмм в 2021-2023 годах в той или иной степени не соответствуют документам стратегического планирования или отраслевым стратегическим документам.

"Счетная палата видит риск неустойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации, а также местных бюджетов. Риски недопоступления доходов в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации могут составить 62,2 млрд рублей в 2021 году", - говорится в документе.