В России выявили менее 9 тыс случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 8 998 новых случаев заболевания, минимум с 1 октября.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 998 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 018 (11,3%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 201, в Московской области - 436.

Суточный прирост составил 0,20%, общее число инфицированных в России достигло 4 418 436 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 10 755 человек, за все время - 4 024 975 человек.

Умерли за сутки 427 россиян с коронавирусом, с начала пандемии - 93 364 человека.