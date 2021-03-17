Заместителем председателя Верховного суда Дагестана назначен Алибек Колуб
Заместителем председателя Верховного суда Дагестана сроком на шесть лет стал Алибек Колуб - указ об этом накануне подписал президент России Владимир Путин.
Колуб закончил Московское суворовское военное училище и Военный университет Министерства обороны России, а начинал работу с консультанта Верховного суда РФ, - передает "АиФ-Дагестан".
Он занимал должности судьи Тверского гарнизонного военного суда, заместителя председателя, а с мая 2018 года исполнял обязанности председателя суда.
В феврале 2019 года был назначен судьей Верховного суда Дагестана, - говорится в сообщении.
Вестник Кавказа
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