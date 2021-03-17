Шойгу: у России и Казахстана прекрасные братские отношения, нам нечего делить

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал интервью казахстанскому изданию Tengrinews.kz, в нем он оценил отношения России и Казахстана.

Журналист Акмарал Баталова сказала, что есть те, кто пытается рассорить Россию и Казахстан, выставляют Россию в негативном свете. Доходит до того, что "есть такие, которые на полном серьезе считают, что Россия хочет присоединить Казахстан к себе". Комментируя эти домысли Шойгу подчеркнул, что у двух стран давно сложились братские отношения.

"У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Мы провели полную демаркацию границ еще в 1998 году. И более того - у нас был подписан договор о границе, он, по-моему, в 2005 году был подписан. У нас прекрасные отношения, зачем во все это вмешиваться?" - сказал министр.