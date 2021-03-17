Первый в России сенсорный оперблок заработал в Ростовском онкоцентре

Впервые в России в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии в Ростове-на-Дону (ФГБУ "НМИЦ онкологии" Минздрава России) заработал высокотехнологичный операционный модуль с сенсорной системой управления, - сообщает пресс-служба центра.

"В центре открыт высокотехнологичный хирургический модуль, состоящий из двух операционных и предоперационных. Хирургическое и анестезиологическое оборудование интегрировано в единую систему управления. Это первый в России операционный модуль такого типа", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

"Хирург во время операции может видеть электронную медицинскую карту пациента и результаты обследований, при помощи видеосвязи провести интраоперационный консилиум. Высокотехнологичное оборудование, интегрированное в единую систему, позволяет сократить время хирургического вмешательства", - цитирует пресс-служба слова генерального директора онкоцентра Олега Кита.

Системой видеоконференцсвязи оборудованы обе операционные нового модуля, это позволяет проводить консилиумы в режиме реального времени, а также транслировать ход операции в учебные аудитории.

Единая система управления позволяет настраивать в операционных интенсивность освещения, температуру, влажность и ряд других параметров, а также поддерживать максимальную стерильность, - говорится в сообщении.