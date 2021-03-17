Неизвестный "заминировал" порядка 10 школ в Москве

В столичные экстренные службы поступил сигнал о том, что примерно в десяти школах Москвы заложены взрывные устройства

"Поступило анонимное сообщение о минировании порядка десяти школ в разных районах Москвы. Информация проверяется", - сказал источник в экстренных службах, передает ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщал, что за последние несколько лет было зафиксировано 16 тыс ложных сообщений, они рассылаются из Германии, Франции, США, Бельгии, Голландии, Японии.