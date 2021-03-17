Еще 382 человека в Грузии заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Грузии на 382 увеличилось число выявленных случаев заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных достигло 276 067, сообщается на официальном сайте StopCov.

За сутки выписаны 313 человек, за все время - 269 006. Умерли за сутки семь пациентов, с начала пандемии - 3 665.

Показатель инфицирования за сутки составил 1,41%, за последние семь дней - 1,34%.

В карантине находятся 224 человека, в стационарах остаются 1 405, в ковид-гостиницах - 140.