Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов принимает поздравления с юбилеем

Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов празднует 50-летний юбилей – его поздравил президент РФ Владимир Путин.

"Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем. ...Уверен, что ваши профессиональные знания, опыт и творческая энергия и впредь будут содействовать развитию ТАСС и укреплению его позиций как одного из крупнейших мировых информационных агентств", - говорится в поздравительной телеграмме, передает ТАСС.

Михайлов давно и успешно трудится в журналистике и по праву пользуется высоким, непререкаемым авторитетом, - отметил глава государства, пожелав юбиляру здоровья и всего самого доброго.

Напомним, Сергей Михайлов возглавляет агентство ТАСС с 17 сентября 2012 года. Один из основателей Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), член Союза журналистов РФ.