В Армении выявили 854 случая коронавируса
За минувшие сутки в Армении число инфицированных коронавирусом увеличилось на 854.
Общее число заражений в республике на 17 марта достигло 180 141, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Излечились 166 913 человек, умерли от осложнений коронавируса 3 282 человека, за сутки - 5. Еще 841 пациент с коронавирусом умер по другим причинам, за сутки - 2.
С начала пандемии в Армении провели 784 266 тестов на выявление коронавируса.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться