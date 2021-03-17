В Армении выявили 854 случая коронавируса

За минувшие сутки в Армении число инфицированных коронавирусом увеличилось на 854.

Общее число заражений в республике на 17 марта достигло 180 141, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Излечились 166 913 человек, умерли от осложнений коронавируса 3 282 человека, за сутки - 5. Еще 841 пациент с коронавирусом умер по другим причинам, за сутки - 2.

С начала пандемии в Армении провели 784 266 тестов на выявление коронавируса.