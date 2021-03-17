Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Адыгее

Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГИЛ (запрещена в России), который готовил теракт в местах массового пребывания людей в Адыгее, информирует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности на территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан", - сообщили в ЦОС, отметив, что по адресу проживания задержанного обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг международной террористической организации, а также карта Майкопа с объектами террористических устремлений.

Помимо этого у задержанного изъяты средства связи, содержащие значительное количество террористического контента, инструкции по изготовлению средств террора, а также поддельные миграционные документы, передает ТАСС.

По статье "Приготовление к террористическому акту" возбуждено уголовное дело.