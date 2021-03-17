Власти Алматы ужесточают условия коронавирусного карантина – постановление об этом подписал главный государственный санитарный врач мегаполиса Жандарбек Бекшин.

Изменения ограничений и режимов работы документом вносятся в отдельных социально-экономических объектах и сфере услуг: так, общественный транспорт города в выходные и праздничные дни будет работать только утром с 06:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 2:00, ТРЦ и торговые дома в выходные будут закрыты, что не коснется работы продуктовых магазинов, также ограничивается с с 09:00 до 21:00 работа непродуктовых магазинов и рынков, в выходные они тоже будут закрыты, - передает "АиФ-Казахстан".

Также ограничивается с 07:00 до 21:00 работа объектов общественного питания, а их работа разрешена при заполняемости до 50%.

Запрещаются массовые катания на ВГК "Медеу", банки и другие объекты финансового рынка обязаны обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 60% работников, ЦОНы и отделения АО "Казпочта" будут работать только по предварительной записи, а все спортивные мероприятия – проходить без зрителей.

Также документом запрещена деятельность детских и взрослых образовательных центров, объектов культуры, театров, кинотеатров, концертных залов, цирка и детских развлекательных центров.

Закрываются банкетные залы, ночные, игровые и лото клубы, караоке, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями, поминок, семейных, праздничных, памятных мероприятий с участием больше членов одной семьи.

Постановление вступает в силу с 20 марта.