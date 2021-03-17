Малышева сказала, какие три продукта нужно обязательно есть в пост

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала три суперпродукта, необходимые для здоровье тем, кто держит Великий пост.

В рацион нужно включить грецкие орехи, льняное масло и семена чиа. Эти продукты содержат богатую полиненасыщенной кислотой омега-3, необходимую для нормального функционирования клеток.

"Омега-3 должны быть на вашем столе всегда, а в пост - это вообще отличная вещь. Потому что омега-3 - это жир, продукты калорийные. А так как запрещено мясо, это хороший способ получать калории через растительные продукты", - пояснила она в эфире программы "Жить здорово".

Омегу-3 нужно потреблять постоянно, так как она не вырабатывается организмом.