Мясников перечислил тех, для кого вакцина малоэффективна

Иммунная система людей, страдающих от онкологических заболеваний не способна выработать достаточное количество антител, поэтому антикоронавирусная вакцина оказывает наименьший эффект. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире ютьюб-канала "СоловьевLIVE".

"У них эффект от вакцины мы не можем ожидать в районе 90%", - сказал он, уточнив, что лишь у половины таких людей после прививки вырабатывается иммунитет, однако и это, по его мнению, хороший результат.