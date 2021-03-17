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Мясников перечислил тех, для кого вакцина малоэффективна

Мясников перечислил тех, для кого вакцина малоэффективна

Иммунная система людей, страдающих от онкологических заболеваний не способна выработать достаточное количество антител, поэтому антикоронавирусная вакцина оказывает наименьший эффект. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире ютьюб-канала "СоловьевLIVE".

"У них эффект от вакцины мы не можем ожидать в районе 90%", - сказал он, уточнив, что лишь у половины таких людей после прививки вырабатывается иммунитет, однако и это, по его мнению, хороший результат.

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