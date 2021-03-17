Полад Бюльбюль-оглы рассказал, что мешает наладить мирную жизнь в Карабахе

"Для всего азербайджанского народа и для меня лично прошлый год был прежде всего годом победы и долгожданного возвращения наших земель. Около миллиона азербайджанских беженцев с нетерпением ждали возвращения домой. Для нас это была отечественная война, поскольку мы освобождали свои исконные земли в пределах установленных международным правом границ. Хочу подчеркнуть: нога азербайджанского солдата никогда не ступала на чужие территории", - заявил в интервью "Независимой газете" посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы.

Боевые действия в Карабахе были не только фактами политической истории, но и событиями, касающимися его лично. "Мой отец, известный ханенде и оперный певец, народный артист СССР Бюльбюль родился и вырос в Шуше, для получения дальнейшего образовании переехал вначале в Гянджу, потом в Баку, а затем несколько лет стажировался в Италии. Но на всю жизнь он сохранил горячую любовь к своей малой родине. Вместе с отцом я часто бывал в Карабахе, в Шуше и храню об этом счастливом времени самые теплые воспоминания. Впоследствии, став министром культуры, я организовал в Шуше фольклорный фестиваль "Хары Бюльбюль", который успешно функционировал вплоть до начала карабахской войны. Как известно, когда говорят пушки, музы молчат. В 1980-х в доме Бюльбюля был создан музей. С огромной горечью должен отметить, что во время 30-летней оккупации Карабаха дом этот был разорен, а стоявший во дворе музея памятник отца разбит кувалдами", - рассказал азербайджанский дипломат.

В целом масштабы разрушений на освобожденных территориях колоссальны. "Из 67 мечетей, оставшихся на оккупированных территориях, в относительной сохранности осталось только три. Некогда цветущие, благоустроенные города сегодня напоминают города-призраки. Ситуация настолько ужасающа, что кто-то из зарубежных журналистов назвал Агдам "кавказской Хиросимой". Но в нашем народе нет отчаяния, озлобленности, а лишь огромное желание как можно быстрей вернуться к своим очагам и отстроить все заново", - сказал Полад Бюльбюль-оглы.

Несмотря на то, что война закончена, в регионе продолжают погибать люди. "Прежде всего надо остановить бессмысленные убийства мирных граждан, которые продолжаются и по сей день. В ходе Второй Карабахской войны во время бомбардировок погибло свыше 100 мирных жителей, были разрушены жилые кварталы в городах Гянджа, Барда, Тертер, Нафталан и других. Но самое страшное, что и после окончания войны люди продолжают погибать, подрываясь на минах, которыми буквально засеяны наши земли. По самым оптимистичным прогнозам специалистов, полное разминирование освобожденных земель может занять от 10 до 15 лет и потребует значительных материальных вложений, при том что азербайджанская сторона использует самое современное оборудование, максимально оберегая своих саперов. В этой опасной работе нам помогают и российские миротворцы, один из которых также недавно подорвался на мине, а несколько других получили ранения. К этой работе привлечены также и турецкие специалисты. Но при этом армянская сторона категорически отказывается предоставить карты минных полей", - посетовал дипломат.

По его данным, армянские диверсионные группы активно используют взрывчатые вещества и в мирное время: "Москвичи старшего поколения хорошо помнят серию терактов в 1977 году в виде трех взрывов в общественных местах: в вагоне метро на станции "Измайловская", в зале продмага на Лубянке и в другом продмаге, на улице 25 октября. В результате этих взрывов погибло семь человек и 37 было ранено. Организаторы преступления, члены Национальной объединенной партии Армении Степан Затикян, Акоп Степанян, Завен Багдасрян были осуждены и приговорены к высшей мере наказания. Интересно, что эта террористическая группа была схвачена при попытке закладки очередной бомбы в поезд, следовавший по маршруту Москва–Баку. Самодельные взрывные устройства и далее активно использовались армянскими диверсионными группами против мирного населения на территории Азербайджана.

Надо сказать, что террористические акты против мирного населения Азербайджана и азербайджанского населения Армении проводились армянскими националистами на протяжении многих лет регулярно и планомерно… Взрывы в автобусах, поездах, подрывы промышленных и инфраструктурных объектов, мостов и многое другое. Только два взрыва в бакинском метро унесли 27 жизней, и около 100 пассажиров были ранены. В результате другого взрыва, произошедшего на морском пароме "Советская Калмыкия", осуществлявшего перевозку пассажиров из туркменского Красноводска (ныне Туркменбаши) в Баку, погибли 25 человек, ранено 88 человек. В целом в 1988–1993 годах в результате террористических актов были убиты 1250 человек, ранены 1283 человека, пропали без вести 65 человек. Таких фактов много, и они ужасают своей жестокостью, цинизмом, бессмысленностью".

Полад Бюльбюль-оглы также вновь вернулся вопросу начала Карабахской войны: "В последнее время в российской прессе стали появляться утверждения о том, что первая карабахская война якобы началась с сумгаитских событий, а Ходжалинская трагедия стала ответом на Сумгаит. Это не так! Хочу напомнить, что первая кровь пролилась задолго до Сумгаита. Так, например, 24 апреля 1983 года армянские националисты под предлогом "мщения в день геноцида" напали на поселок Улуханлы Зангибасарского района (ныне Масиского района Армении), ворвались на свадьбу азербайджанской семьи Гафаровых, убили четырех человек и ранили десятки азербайджанцев.

В целом с середины 1980-х годов провокации, акции устрашения, дискриминация азербайджанцев по этническому принципу были запущены в ход в качестве важных инструментов этнической чистки. В результате этого азербайджанское население, которое в середине 1980-х составляло свыше 200 тыс., было полностью выдавлено из Армении. Этот процесс значительно ускорился в октябре 1987 года, после отстранения Гейдара Алиева от должности первого заместителя председателя Совета министров СССР. В конце 1987-го и начале 1988 года выдворение азербайджанского населения из Армении шло по нарастающей: закрывались азербайджанские школы, шли массовые увольнения азербайджанцев с работы, они не принимались на лечение в больницах, звучали постоянные угрозы на улицах и в общественных местах.

А в январе 1988 года азербайджанские беженцы из Армении – раненые, измученные, напуганные – тысячами стали прибывать в Баку. В общей сложности только с территории Армении было изгнано более 200 тыс. азербайджанцев. Все эти люди, потерявшие в одночасье свое имущество, концентрировались в Баку и Сумгаите. Азербайджанская сторона старалась снять социальное напряжение, однако боль, гнев, обида, тяжесть утраты от смерти родных и близких не могли быть забыты. Хочу особо обратить внимание на факт, произошедший 22 февраля 1988 года в Аскеранском районе Азербайджана, где армянами были убиты двое молодых азербайджанских парней. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс в Азербайджане и послужил поводом для серьезных волнений. И только после всего этого 27–28 февраля произошли трагические события в Сумгаите, которые, как впоследствии выяснилось, были организованы этническим армянином, ранее трижды судимым Эдуардом Григоряном и его двумя братьями. Он принимал активное участие в грабежах, изнасилованиях и лично совершил убийство шести армян. В ходе следствия его вина была полностью доказана, он был осужден и приговорен к тюремному заключению.

Все эти факты дают основание полагать, что сценарий сумгаитских событий был откровенной провокацией, необходимой для дальнейшего разворачивания военных действий в Карабахе и оправдания творимых там жестокостей. Изгнание азербайджанцев с территории Армении было лишь началом большого плана армянских сепаратистов. На втором этапе последовала этническая чистка Нагорного Карабаха, а затем и семи районов, издревле населенных азербайджанцами".

Отвечая на вопрос о 62 гражданах, которых армянская сторона считает военнопленными, а азербайджанская – террористами, дипломат напомнил, что азербайджанская сторона на официальном уровне неоднократно выражала свое отношение к данному вопросу: "Военнослужащие из Армении были захвачены в результате антитеррористической операции спецслужб Азербайджана. Эта диверсионная группа была заброшена на наши территории в конце ноября 2020 года с целью совершения террористических актов против Вооруженных сил Азербайджана и гражданских лиц. Они успели убить четырех военнослужащих азербайджанской армии и одного гражданского. Члены диверсионной группы были обезврежены в декабре прошлого года в Ходжавендском районе Азербайджана, то есть спустя месяц после окончания войны и подписанного заявления. Все они привлечены к уголовной ответственности, и в настоящее время расследование продолжается. Совершенно очевидно, что эти лица ни по каким международным конвенциям не могут рассматриваться в качестве военнопленных и на них не распространяются положения вышеуказанного трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года.

Будучи приверженной нормам международного гуманитарного права и исходя из принципа добросовестного выполнения взятых на себя международных обязательств, азербайджанская сторона полностью выполнила соглашение от 10 ноября, передав в разы больше солдат и офицеров, так как со стороны нашей армии было захвачено гораздо больше военнопленных. Также переданы практически все найденные тела убитых военнослужащих армянской армии.

При участии миротворческих сил России и представителей Международного комитета Красного Креста принимаются все меры для нахождения тел армянских военных на азербайджанских территориях, и мы проявляем в этом вопросе беспрецедентный конструктивизм и открытость к сотрудничеству.

Таким образом, утверждения армянской стороны о нарушении Азербайджаном восьмого пункта совместного заявления являются безосновательными. В качестве жеста доброй воли, насколько я знаю, по просьбе российской стороны уже дважды было возвращено по несколько человек, а в преддверии 8 Марта была выпущена и отправлена на свою родину в Ливан единственная женщина-пленная, которая, кстати, отказалась вернуться в Армению".

Посол Азербайджана в РФ также прокомментировал проблему трагедии в Ходжалы, виновники которой так и не были наказаны: "И заказчики, и исполнители преступлений известны, а некоторые из них с невероятным цинизмом еще и описывают свои "геройства" в книгах, мемуарах и интервью. К сожалению, их действиям до сих пор не дана правовая оценка. Ходжалы – самая кровавая, самая масштабная, но далеко не единственная трагедия, произошедшая за годы первой карабахской войны. Аскеран, Кафан, Гюмри, Зенгибасар, Гукарк, Гарадаглы, Агдабан, Ходжалы – за каждым из этих названий десятки и сотни невинно убиенных мирных жителей… Главным принципом уголовной ответственности считается принцип неотвратимости наказания. Именно этот принцип является залогом того, что в будущем такие преступления нигде не повторятся. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы весь мир узнал и осудил чудовищные преступления против человечности, совершенные на нашей земле во время карабахского конфликта. Думаю, что это важно не только для нас, но и для всех стран мира, дабы исключить возможность повторения таких событий где бы то ни было".