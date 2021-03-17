Казахстанцам напомнили о длинных выходных в честь праздника Наурыз

Праздновать Наурыз в этом году в Казахстане будут практически неделю. Сам Наурыз приходится на 21 марта, воскресенье, следующие за ним дни до 24 марта среды будут выходными. Затем последуют два рабочих дня - четверг и пятница 25 и 26 марта. После которых случатся новые выходные.

При пятидневной рабочей недели граждане Казахстана отдохнут пять дней подряд, при шестидневной - четыре.

Напомним, в Наурыз в Нур-Султане вводится локдаун, закроются торговые центры, не будет ходить общественный транспорт. Без транспорт на праздник останется и Алматы.

Жителей Казахстана просят помнить об угрозе коронавируса, ограничить контакты и не участвовать в массовых празднованиях.