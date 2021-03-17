Кубань продолжит поливать дождями

На Кубани сегодня будет тепло, но дождливо, а местами и ветрено, - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня утром столбики термометров в Краснодаре показали 8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 14-16, но будет дождливо – дождь будет идти весь день с перерывами, ветер умеренный, его скорость составит 6-11 м/с, - передает портал Юга.ру.

Тепло и облачно будет и в целом по краю – воздух прогреется до 16 градусов, временами будет идти дождь, а в горах - дождь с мокрым снегом. В отдельных районах прогремят грозы, а порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.

Тепло и сыро и на Черноморском побережье: днем 10-15 градусов тепла, а во второй половине дня местами возможны сильные осадки. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, а в Туапсинском районе края прогнозируется сильный ветер, скорость которого - до 22 м/с, - говорится в сообщении.