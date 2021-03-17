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"Юго-Восток" в Нур-Султане получит газ к отопительному сезону

&quot;Юго-Восток&quot; в Нур-Султане получит газ к отопительному сезону

Уже в следующем отопительном сезоне жители крупного жилого массива Нур-Султана "Юго-Восток" смогут подключиться к газу, - сообщил аким города Алтай Кульгинов в своем аккаунте в Instagram.

"Ведутся земляные работы и установка газорегуляторного пункта. Поручил подрядчику не сбавлять темпы работ, уделять особое внимание безопасности", - написал градоначальник в Instagram, передает Sputnik Казахстан.

После запуска объекта отапливать дома газом теперь смогут не только жители окраин, но и горожане, чьи дома находятся непосредственно внутри города, добавил Кульгинов. 

Ранее возможность подключиться к газу получили жители жилых массивов "Железнодорожный", "Коктал-2", а также части Агрогородка.

Газификация позволит значительно улучшить экологию и позволит облегчить условия жизни жителей частного сектора, - добавил аким города.

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Вестник Кавказа

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