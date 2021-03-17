ВЦИОМ: россияне хотели бы отменить пенсионную реформу и вернуть смертную казнь

Опрос ВЦИОМ показал, что не устраивает граждан в современной России.

Отвечая на вопрос, что вы бы посоветовали, будь вы на месте советника президента, большинство затруднилось ответить - 63%.

Многие выступили бы за отмену пенсионной реформы и возвращение прежнего пенсионного возраста - 14%. Также россияне хотели бы уменьшить налоги и изменить налоговую систему - 6%, вернуть предыдущую конституцию - 3%, отменить мораторий на смертную казнь - 2%.

Кроме того, респонденты хотели бы, чтобы был принят закон, ужесточающий наказание за взяточничество - 7%, законы, направленные на развитие страны - 6%, на отмену ЕГЭ - 5% и закон о домашнем насилии -2%.